Como, via Carso nuovamente chiusa dopo la caduta del grosso albero ieri poco prima dell’alba. L’albero aveva travolto i cavi dell’elettricità e infine si era abbattuto sulla copertura del parcheggio dell’Avis. Lo stop al traffico aveva inevitabilmente avuto ricadute sulla viabilità cittadina (già provata in questi giorni dopo la ripartenza del cantiere sull’autostrada A9).



La strada nella mattinata di ieri – dopo la rimozione dell’arbusto – era stata riaperta. Ma in serata si sono resi necessari nuovi controlli su altre piante. Chiamata dall’amministrazione un’azienda specializzata per verificarne le condizioni. La via Carso è rimasta chiusa anche stamattina. Agenti della polizia locale di Como posizionati all’altezza di Largo Silo e via Valleggio per deviare le auto. Inevitabili anche oggi le ripercussioni sulla viabilità.