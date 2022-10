Bus turistici a Como, arriva la tariffa di accesso alla città. Stop ai bus turistici in piazza Roma e introduzione di una tariffa di accesso alla città. Due interventi, collegati l’uno all’altro, che la giunta vorrebbe introdurre a stretto giro.

“Sposteremo in maniera definita i pullman turistici da piazza Roma – ha detto l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo – I bus verranno collocati nell’area adiacente l’ex Hotel Continental”. Non è tutto perché l’assessore annuncia una novità: l’introduzione di una tassa per i pullman turistici in arrivo a Como. “Una tariffa da pagare per l’accesso in città – ha detto Colombo – perché finora non hanno versato un euro nelle casse comunali”.

La questione dei bus turistici in piazza Roma non è mai stata risolta. Nella zona dello stadio Sinigaglia così come previsto in piazza Roma è ammesso soltanto il carico e lo scarico dei passeggeri. Un’operazione che crea però inevitabili rallentamenti arrivando – in alcuni casi – a congestionare il traffico cittadino. I pullman turistici, una volta fatti scendere i passeggeri, dovrebbero poi dirigersi in via Regina e posteggiare negli stalli dedicati. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione dei pullman è fuori uso a causa di un cantiere. In città le aree dedicate alla sosta dei bus continuano dunque a scarseggiare.

Infine sul fronte viabilità l’assessore ha anche annunciato la realizzazione di un parcheggio in piazza d’Armi a Muggiò. “Nell’area verranno realizzati 400 posti auto, per una spesa complessiva di circa 5 milioni di euro di cui metà finanziata da Regione Lombardia e l’altra dall’amministrazione comunale”, ha infine concluso Colombo.