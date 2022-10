L’area di Porto letizia a Porlezza si trasformerà domenica 9 ottobre in una grande fattoria a cielo aperto. E’ in programma la settima edizione della Mostra Zootecnica sul Ceresio. Nello stesso fine settimana, sabato 8 ottobre, il BIM, Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Ticino in Provincia di Como, compie i 65 anni di attività. In programma uno spettacolo piromusicale sul Lungolago di Porlezza.

La mostra zootecnica, oltre alla rassegna bovina, prevede anche momenti dedicati all’equitazione. Per tutta la giornata sono in programma mercatini artigianali, intrattenimenti sportivi, il palo della cuccagna, giochi per i bambini. Aperta anche la cucina con piatti tipici della tradizione locale.

L’evento è stato organizzato dal BIM e dalla Pro Loco di Porlezza. Ha il patrocinio di Regione Lombardia, della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, dal Comune di Porlezza. In collaborazione con l’Autorità di Bacino del Ceresio, l’Associazione Genitori, l’Associazione Nazionale Alpini, il Maneggio del Ceresio, Menaggio Prato Tondo, Lilt, Radio Stella, Avis e Anffas.