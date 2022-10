Nonostante le sfide legate al post pandemia e agli effetti del conflitto russo ucraino per l’economia del nostro Paese, i primi sei mesi del 2022 hanno mostrato segni positivi per le 27 Bcc lombarde che contano 202 mila soci, oltre 1 milione di clienti, 5.500 dipendenti, 746 sportelli. In Lombardia le banche di Credito Cooperativo sono presenti in 529 comuni, in 137 dei quali operano come unico istituto bancario.



Occasione per comunicare i principali risultati raggiunti dal credito cooperativo lombardo nel primo semestre di quest’anno è stato il Convegno di Studi della Federazione Lombarda delle Bcc. Titolo della giornata in corso a Roma “PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE – Il ruolo delle banche di comunità nella sfida demografica”. Al centro una riflessione su impatti, rischi ma anche opportunità del fenomeno del cosiddetto “degiovanimento”. Fenomeno che caratterizza le società occidentali. Con un approfondimento sulle ricadute che ciò determina sia in ambito bancario che sociale e sul ruolo giocato dal Credito Cooperativo.

I dati comaschi

I risultati delle Bcc in provincia di Como registrano nel primo semestre dell’anno 2,3 miliardi di euro di impieghi a sostegno di imprese e famiglie del territorio. La raccolta diretta ammonta 3,2 miliardi (+10,4%, rispetto al 8,8% dell’industria bancaria). In diminuzione le sofferenze del 57% rispetto all’anno precedente (contro il -32,3% dell’industria bancaria).