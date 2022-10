A fronte di 31.393 tamponi effettuati, oggi sono 6.231 i nuovi casi di Covid in Lombardia, con un rapporto del 19,8%, in discesa rispetto al 22,7% di ieri.

I ricoverati più gravi in terapia intensiva sono in tutto 15, in aumento di 3. Negli altri reparti sono 920, 32 in più. Una crescita di 300 malati in una settimana. Lo scorso weekend era, infatti, stata superata quota 600.

I deceduti sono altri 13, per un totale di 42.657 da inizio pandemia.

I nuovi positivi per provincia

A Milano i nuovi casi sono 1.611, a Brescia 855, a Bergamo 604, a Varese 598, a Monza 509, a Como 497, a Pavia 338, a Mantova 267, a Lecco 288, a Sondrio 218, a Cremona 194 e a Lodi 141.

La quarta dose di vaccino ferma al 6,59%

Consultando i dati disponibili sul sito della Regione Lombardia si scopre che la quarta dose di vaccino anti Covid, ora aperta a tutti gli over 12, non decolla. In provincia di Como si attesta al 6,59%. Registra comunque una crescita nell’ultimo mese anche per l’ampliamento della platea. Nella città di Como 7.604 persone si sono sottoposte alla somministrazione. Consulta qui i dati.