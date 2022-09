Vaccinazione anti Covid, via libera alla quarta dose per tutti i cittadini. Da oggi – venerdì 30 settembre – a tutte le persone dai 12 anni in su potrà essere somministrata la quarta dose del vaccino anti-Covid. Occorrerà come sempre effettuare la prenotazione nei centri vaccinali o nelle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Il ministero della Salute ha dato il via all’uso allargato dei nuovi vaccini, aggiornati per meglio rispondere alle varianti di Omicron.

La quarta dose è raccomandata in via prioritaria ai cittadini over 60, alle persone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, agli operatori sanitari e ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza. L’appuntamento per la quarta dose può essere prenotato attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose di richiamo o dall’ultimo contagio. Le donne in gravidanza possono accedere alla quarta dose recandosi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della Lombardia.

Negli ultimi giorni si assiste a un aumento dei contagi. In provincia di Como nelle ultime settimane il numero dei casi positivi è raddoppiato rispetto a inizio mese, come evidenzia il monitoraggio di Ats Insubria. “I dati mostrano un netto incremento dei casi di contagio – hanno spiegato dalla direzione di Ats Insubria – Nel periodo 22-28 settembre i casi sono raddoppiati rispetto alla prima settimana del mese, con un aumento di incidenza nelle fasce di età più giovani”.