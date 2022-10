Tassa rifiuti a Como, scadenza pagamento il 31 ottobre. In una nota l’ufficio stampa del Comune di Como informa i cittadini che per il pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) ha optato da quest’anno per l’utilizzo del sistema PagoPA.

“Per quanto riguarda il pagamento della TARI, la prossima scadenza è fissata al 31 ottobre per il pagamento in un’unica soluzione e pertanto, con un’unica quota dovuta per le commissioni – si legge nella nota di Palazzo Cernezzi – Chi ha optato per il pagamento in due rate separate dovrà effettuare il versamento della seconda entro il 30 novembre”.

“L’utilizzo della piattaforma PagoPA è un obbligo che decorre dal 28 febbraio dello scorso anno e a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad aderire, pertanto, il Comune di Como ha emesso i bollettini TARI con il sistema di pagamento previsto dalla normativa vigente” afferma Monica Doria, assessore Risorse economiche e Società partecipate. “Resta fermo che, laddove un utente utilizzi un altro strumento extra PagoPa, il pagamento andrà comunque gestito dall’ente creditore”.