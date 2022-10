Via Carso sono riprese le operazioni di messa in sicurezza dell’area verde dopo che lo scorso mercoledì – poco prima dell’alba – un grosso albero è caduto. La pianta aveva travolto i cavi dell’elettricità e infine si era abbattuto sulla copertura del parcheggio dell’Avis. La strada era stata chiusa al transito creando inevitabili ricadute sulla viabilità cittadina (già provata in questi giorni dopo la ripartenza del cantiere sull’autostrada A9).

Nel fine settimana via Carso è stata percorribile a doppio senso. Oggi infine sono previste chiusure momentanee per permettere i lavori di smaltimento e pulizia della zona verde. Inoltre il sindaco Alessandro Rapinese ha firmato un’ordinanza urgente per il taglio di piante pericolanti a rischio caduta.

Nel documento si legge: “Ordina di procedere con urgenza al completamento degli abbattimenti segnalati e a ogni eventuale necessaria operazione di messa in sicurezza del restante impianto arboreo al fine di scongiurare ulteriori cedimenti e cadute sulla pubblica via, da concludersi entro e non oltre cinque giorni”.