Era alla guida di un’auto immatricolata in Italia ma con una patente russa e nessun documento valido per la circolazione sul territorio nazionale. Una donna 40enne è stata fermata ieri poco prima delle 16 per un normale controllo. Ha mostrato il documento di guida russo e ha spiegato di non avere altro. Nè un titolo rilasciato dalle autorità italiane che la abilitasse, nè di averne fatto richiesta in quanto non residente nel Paese. In realtà poi la carta d’identità che ha presentato era italiana e riportava la residenza a Milano e il domicilio a Como. Essendo alla guida di un veicolo immatricolato in Italia ma con titolo di guida estero è stata sanzionata. Contravvenzione da 319 euro e ritirata la patente russa.