Palazzetto di Muggiò, dopo mesi di stallo – dovuti in parte anche al cambio di amministrazione – si torna a parlare dell’impianto sportivo e del possibile piano di ristrutturazione. Ieri sera in consiglio comunale a Como, il sindaco Alessandro Rapinese ha detto di avere già pronto un nuovo progetto.

Meno sedute per avere più spazi da dedicare agli allenamenti. E’ l’obiettivo dell’amministrazione cittadina. “Avere oltre 2mila posti nel Palasport non serve a nulla – ha spiegato ieri il primo cittadino di Palazzo Cernezzi – Sono infatti pochi per la Serie A e troppi per la Serie B. La mia idea è che a Muggiò si debba sudare”, ha detto ancora Rapinese scartando evidentemente l’ipotesi di svolgere all’interno del palazzetto eventi e manifestazioni. “I ragazzi della scuola di Muggiò non hanno spazi adeguati, per fare ginnastica sono costretti a utilizzare i corridoi dell’istituto. Mi piacerebbe invece – ha concluso il sindaco – che il palazzetto di Muggiò fosse uno spazio per allenarsi soprattutto per i giovani”.

Infine il primo cittadino è tornato a ribadire l’intenzione di realizzare un parcheggio da 400 posti in piazza d’Armi a Muggiò. “Si tratta di una frazione dei parcheggi che sarebbero serviti a quell’area – ha spiegato – E pertanto non risolutivi”.

Intanto dopo annunci, promesse e numerosi rinvii il palazzetto dello sport di Muggiò nel corso degli anni è diventato simbolo dell’incuria e dell’immobilismo della città. Da polo sportivo e struttura ricettiva per molti giovani della zona oggi l’impianto appare come un rudere.