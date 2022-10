Mercato Coperto di Como, sopralluogo questa mattina degli assessori al Commercio, Michele Cappelletti e ai Lavori pubblici, Maurizio Ciabattoni assieme ai vertici di Confesercenti Como.

Al centro della visita la questione che riguarda il rilancio della struttura attraverso una serie di lavori – a detta degli operatori del mercato – non più rinviabili.

Gli interventi urgenti riguardano l’imbiancatura, la rimozione della vecchia rete antipiccioni sostituita con moderne tecniche antintrusione dei volatili, l’installazione di luci a led di ultima generazione regolate da temporizzatore e ancora un ampio intervento di messa in sicurezza dell’intera struttura, così come il rifacimento dei servizi igienici e la rivisitazione degli spazi del padiglione ortofrutticolo.

Confesercenti ha inoltre chiesto alla giunta comunale di realizzare all’interno della struttura di un’area con tavolini e sedie per la degustazione dei prodotti del mercato.

Accanto dunque al rilancio del Mercato Coperto nei giorni scorsi la giunta cittadina ha votato a favore per il completamento dei lavori del Padiglione ex grossisti. La struttura, tra le vie Mentana e Sirtori, parzialmente ristrutturata e ancora inutilizzata. Il Comune ha deciso di terminare gli interventi lasciati in sospeso dal contratto d’appalto che risale al 2012. Il totale dei lavori ammonta a 990mila euro.