La fretta di chi cerca posteggio con il rischio di perdere il treno per raggiungere l’università o l’ufficio. E poi, il disagio di non trovare uno spazio libero e il disappunto nel prevedere che presto la sosta diventerà anche a pagamento. È ordinaria quotidianità nel nuovo parcheggio da 290 posti realizzato fuori dalla stazione unica di Camerlata e inaugurato ad agosto.

Secondo molti, i posti auto nella zona sono ancora troppo pochi. Ma per il sindaco di Como Alessandro Rapinese sono le macchine, spesso dei residenti, lasciate per giorni nel parcheggio il problema numero uno da risolvere. Da qui la decisione di imporre una tariffa che però non sembra piacere ai pendolari. Ma qualche chilometro più in là, davanti alla vecchia stazione di Camerlata Macchine lo scenario non cambia. E per i pendolai i problemi sono gli stessi: pochi parcheggi e disagi per lasciare la macchina. “Entro l’anno” ha comunque annunciato l’assessore comunale all’Urbanistica, Enrico Colombo “si prevede di sistemarla pavimentazione e introdurre gli stalli blu”.

