Nuovo orario per l’arrivo del Rally Aci Como-Villa d’Este in programma i prossimi 21 e 22 ottobre. Vista la disputa della gara di calcio tra Como e Benevento allo stadio Sinigaglia, sabato 22 ottobre (inizio alle 14), per evitare incroci tra gli eventi la scelta, dopo un incontro in Prefettura, è stata di posticipare l’arrivo della corsa in piazza Cavour alle 18.30 (e non più alle 18). Prevista anche qualche variazione di carattere logistico legata alla presenza del match.

Una manifestazione che vedrà Espansione Tv ancora una volta in prima fila con nove ore di diretta dedicate all’evento valido per il Campionato italiano asfalto. Venerdì 21 saranno trasmessi la partenza da piazza Cavour (in onda dalle 16.30 alle 18.30) e riordino e assistenza (dalle 20 alle 21). Sabato appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 (primo passaggio sulle prove Alpe Grande e Val Cavargna) e dalle 15.15 alle 19 (secondo transito sulle stesse speciali e arrivo da piazza Cavour).

In lizza, per la conquista del titolo, cinque piloti, Marco Signor, Simone Campedelli, Corrado Pinzano, Giuseppe Testa e il lariano Corrado Fontana. Tra le iscrizioni pervenute quella del norvegese Mads Ostberg, in passato protagonista del campionato mondiale e vincitore del Rally iridato del Portogallo nel 2012. Numerosi i concorrenti stranieri che hanno aderito, anche se il quadro completo si potrà avere soltanto al momento della pubblicazione dell’elenco iscritti.

Le prove speciali del Rally Aci Como-Villa d’Este 2022 saranno fra Triangolo Lariano (venerdì 21) e le Valli Cavargna e Intelvi (sabato 22).