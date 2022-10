Tre lavoratori non in regola e due cantieri temporaneamente sospesi dalla polizia a San Fermo della Battaglia e Villa Guardia. La questura di Como, con le altre forze dell’ordine, su disposizione del prefetto Andrea Polichetti ha intensificato i controlli per prevenire la piaga degli infortuni sul lavoro. Una decisione presa nel corso di una riunione straordinaria convocata in prefettura dopo le tragedie nei cantieri di Moltrasio e Colverde.

Giovedì scorso, la Questura ha coordinato approfondite verifiche in due cantieri a San Fermo e Villa Guardia. I controlli sono stati effettuati dagli operatori della divisione polizia amministrativa e sociale con i carabinieri, la guardia di finanza, l’Ats e l’ispettorato del Lavoro. Sono stati individuati 3 lavoratori non in regola sotto il profilo contrattuale ed è stata disposta la sospensione dell’attività dei cantieri fino alla regolarizzazione dell’attività dei dipendenti. All’esito degli ulteriori approfondimenti ancora in corso verranno decide le sanzioni e sarà informata l’autorità giudiziaria.

Le azioni coordinate di controllo proseguiranno per la prossima settimana nel territorio dell’intera provincia.