Cernobbio rema per la ricerca nel ricordo di Filippo Mondelli. In concomitanza con l’inaugurazione di un monumento dedicato al campione di canottaggio scomparso lo scorso anno a soli 26 anni è stato organizzato un evento benefico per raccogliere fondi da destinare all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Mondelli, originario di Cernobbio, è stato un canottiere della Nazionale. In azzurro ha vinto anche un titolo mondiale in Bulgaria nel 2018. Il suo esordio era stato nella Lario, poi il passaggio a Moltrasio e alle Fiamme Gialle, la società della guardia di finanza. E’ morto per un osteosarcoma e alla ricerca per la cura della grave malattia sono destinati i fondi raccolti grazie agli eventi benefici.

Oggi è stato anche inaugurato il monumento dedicato a Filippo Mondelli al palazzetto dello sport. Sono poi iniziate in Riva le gare di remoergometro che hanno coinvolto atleti di ogni età, a partire dai bambini che hanno appena scoperto il canottaggio.