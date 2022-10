Governo. Partenza tesa per il nuovo esecutivo a causa delle frizioni in casa del centrodestra tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tensioni nate per l’elezione dei due presidenti di Camera e Senato, rispettivamente il leghista Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia, quest’ultimo eletto senza i voti di Forza Italia e con il sostegno di alcuni esponenti dell’opposizione.

Sceglie la strada del “no comment” il senatore comasco di Fratelli d’Italia, Alessio Butti, che in questo momento preferisce evitare dichiarazioni.

Si dice “ottimista e fiducioso” sul ruolo del centrodestra al governo il deputato comasco della Lega, Nicola Molteni. “In questo momento serve responsabilità – spiega – Abbiamo la responsabilità di governare per cinque anni. Serve un governo solido e di questo non sono preoccupato”. Poi aggiunge: “C’è una sinistra che sta alimentando un clima molto pesante nei confronti dei due presidenti eletti. E’ inaccettabile. Il centrodestra deve essere responsabile e maturo, formare un governo in tempi rapidi per affrontare le tantissime emergenze del Paese. Non faremo il favore alla sinistra di dividerci – e ribadisce – Ora serve responsabilità e un governo solido per cinque anni”. Sull’ipotesi di un ministero alla comasca Alessandra Locatelli, già ministro della Famiglia nel governo Conte 1 e ora assessore della Regione Lombardia con le medesime deleghe, Molteni dice: “Sarebbe molto bello”.

Dai banchi dell’opposizione interviene Chiara Braga, deputata del Pd: “Questa maggioranza in campagna elettorale ha raccontato di essere unita ma era una menzogna, basta vedere cosa è successo sull’elezione dei Presidenti di Camera e Senato. In un momento in cui il Paese avrebbe bisogno di un Governo forte e unito, per affrontare l’emergenza bollette, il caro vita e le conseguenze della guerra, litigano sulle poltrone e si scambiano insulti e minacce”. Poi conclude: “Purtroppo non è di questo che hanno bisogno gli italiani, noi lavoreremo in Parlamento per costruire da subito un’alternativa a chi sta dando ormai da giorni agli italiani e agli occhi del mondo questo pessimo spettacolo”.