Continuano i disagi legati al traffico in città. Con l’avvio ieri dei lavori annunciati in via Borgovico, tornano puntuali negli orari di maggior circolazione dei veicoli lunghe code sulle arterie principali di Como, tra via Per Cernobbio, via Bellinzona e viale Innocenzo XI. Si allungano dunque i tempi di percorrenza per attraversare la città. C’è chi ha impiegato un’ora partendo da Cernobbio in direzione Camerlata.

Il cantiere proseguirà per i prossimi 30 giorni, come ha annunciato il Comune. Ad aggravare la situazione, la concomitanza con altri cantieri. In primis quello sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, che riversa in città parte del traffico, a cui si aggiungono i lavori per la realizzazione della rotatoria di Villa Olmo, tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona.

I nuovi interventi in via Borgovico vecchia riguardano i sottoservizi e in particolare acqua e gas. I lavori comportano delle chiusure temporanee della strada, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina.