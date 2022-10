Un furto al supermercato in viale Innocenzo e due incursioni in due distinte palazzine in via Giulini. Tre interventi della polizia in poche ore ieri per un nigeriano di 34 anni, denunciato per il furto e per la doppia violazione di domicilio. Sabato scorso, lo stesso immigrato, richiedente asilo, era stato arrestato dalla polizia locale di Como per un tentato furto. Era stato rimesso in libertà dopo il processo con rito direttissimo.

Ieri, l’uomo avrebbe prima rubato generi alimentari per un valore di una decina di euro al supermercato. Poi, dopo la prima denuncia, sarebbe entrato in un condominio in via Giulini. Fatto allontanare e denunciato, poco dopo si è introdotto in una seconda palazzina, cercando anche di farsi aprire la porta da una residente. Ha rimediato la terza denuncia in poche ore.