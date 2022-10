Il comasco Alessio Butti è in pole per diventare ministro del nuovo governo Meloni. Il quotidiano “Il Giornale” pubblica un elenco di possibili (probabili) nomi, tra i quali spunta quello del parlamentare lariano.

Secondo il quotidiano della famiglia Berlusconi, il ministero dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale (ora affidato a Colao) “andrebbe al meloniano Alessio Butti, mentre Alberto Barachini diventerebbe sottosegretario all’editoria”.

Non scompare dai radar un altro nome comasco, quello di Alessandra Locatelli. Per il ministero della Disabilità, scrive Il Giornale, “derby fra Fdi (con Lavinia Mennuni, che nel collegio di Roma ha battuto Calenda e Bonino) e Lega, con Alessandra Locatelli. Sfida a tre per il ministero degli Affari regionali – continua Il Giornale – La Lega spinge per Erika Stefani (più defilati Nicola Molteni e Alessandra Locatelli). Mentre Fdi potrebbe affidare il ministero all’ex governatore Nello Musumeci”.

Anche il Quotidiano Nazionale pubblica una lista ufficiosa di ministri, nella quale Butti compare nella stessa posizione – Innovazione Tecnologica – e Locatelli diventa un possibile ministro della Disabilità o degli Affari Regionali. Nel governo Conte Uno, Alessandra Locatelli era stata ministro per la Famiglia e la Disabilità per poco meno di due mesi, fino a quando Salvini – nella famosa estate del “Papeete” – aveva innescato la crisi di governo.

Di seguito, la lista pubblicata dal Quotidiano Nazionale (dal 15 in poi, i ministri sono senza portafoglio).

I MINISTRI SECONDO IL QUOTIDIANO NAZIONALE:

1. Presidente del Consiglio – on. Giorgia Meloni, FdI

2. Vicepremier e Infrastrutture – sen. Matteo Salvini, Lega

3. Vicepremier e Esteri – on. Antonio Tajani, FI

4. Economia – on Giancarlo Giorgetti, Lega

5. Sviluppo Economico – Guido Crosetto, FdI

6. Ambiente, Transizione ecologica ed Energia – sen. Gilberto Pichetto Frattin, FI

7. Difesa – sen. Adolfo Urso, FdI

8. Interni – Matteo Piantedosi, Lega

9. Giustizia – on. Carlo Nordio, FdI

10. Lavoro e Politiche sociali – Marina Elvira Calderone, tecnico FdI

11. Salute – Francesco Rocca / Guido Bertolaso (tecnici)

12. Università e ricerca – Giuseppe Valditara, Lega

13. Istruzione – sen. Anna Maria Bernini, FI

14. Cultura – Giampaolo Rossi, FdI

15. Turismo – sen. Daniela Santanchè, FdI / Gian Marco Centinaio, Lega

16. Affari regionali e Autonomie – Erika Stefani, Lega / Alessandra Locatelli, Lega

17. Pubblica Amministrazione – on. Alessandro Cattaneo, FI

18. Agricoltura – Gian Marco Centinaio, Lega

19. Riforme costituzionali – Maria Elisabetta Alberti Casellati, FI

20. Pari opportunità e famiglia – Isabella Rauti, FdI / Simona Baldassarre, Lega

21. Affari Europei – on. Raffaele Fitto, FdI

22. Disabilità – Lavinia Mennuni, FdI / Alessandra Locatelli, Lega

23. Gioventù e Sport – on. Chiara Colosimo, FdI

24. Rapporti con il Parlamento – on. Maurizio Lupi, Noi Moderati / Roberto Calderoli, Lega

25. Sud e coesione territoriale – sen. Nello Musumeci, FdI

26. Innovazione tecnologica e transizione digitale – Alessio Butti, FdI / Alberto Barachini, FI