Più di 21mila euro. A tanto ammonta la spesa destinata alla attività di comunicazione e promozione del nuovo Natale a Como. L’amministrazione comunale di Como ha affidato due incarichi esterni per l’evento che riguarderà le feste in città. Quest’anno, è noto, Palazzo Cernezzi diversamente dal passato ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti per favorire una maggiore concorrenza. La manifestazione prevede comunque il mercatino, un’attività di ristorazione, lo spettacolo pirotecnico, giostra e pista di pattinaggio. Al momento è aperto l’avviso pubblico per il mercatino di casette. La scadenza è fissata per il 27 ottobre.

Intanto – come detto – il Comune ha messo in conto un impegno da poco più di 21mila euro per la realizzazione del logo “Natale a Como”, per la promozione online della manifestazione e per le affissioni promozionali.