“La prima infanzia, ovvero il periodo che va dalla gravidanza ai quattro anni d’età, comporta molti cambiamenti per una famiglia ed è fondamentale per lo sviluppo delle bambine e dei bambini e per creare le basi di una vita in salute”. A dirlo il Dipartimento della sanità e della socialità che dunque si impegna a promuovere l’attenzione generale sul delicato periodo di crescita.

“I futuri genitori e i genitori di bambini piccoli devono poter accedere a informazioni chiare e affidabili per fare scelte consapevoli a favore del benessere e della salute dei loro figli, orientarsi fra le molteplici offerte e risorse sul territorio e ricevere sostegno in caso di necessità” spiegano dal dipartimento che ha annunciato la creazione della “Rete prima infanzia“. L’iniziativa verrà lanciata il prossimo 27 ottobre con un evento a Bellinzona. Gli iscritti potranno conoscere il progetto, le attività correnti e i nuovi materiali divulgativi sviluppati per la prima infanzia.

Il Dss da anni si impegna a promuovere e realizzare progetti a favore della prima infanzia collaborando con diversi partner sul territorio grazie al Programma d’azione cantonale “Promozione della salute”, gestito dal Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (SPVS) dell’Ufficio del medico cantonale, con il sostegno di Promozione Salute Svizzera.