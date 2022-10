Erba, riconsegnati i locali di Ferrovienord al Consorzio Erbese Servizi alla Persona. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i locali della stazione, diventati inagibili a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto dovute al maltempo degli scorsi mesi.

Gli spazi, di proprietà di Ferrovienord, sono affidati in comodato d’uso al Consorzio Erbese Servizi alla Persona. Attraverso il progetto YouthLab e la Fondazione della Comunità Provinciale Comasca, il Consorzio Erbese nel 2019 ha firmato una convenzione con alcune associazioni, fra cui “Lo Snodo”, che ne hanno fatto un luogo aperto all’intera comunità.

“Per Ferrovienord le grandi opere sono importanti tanto quanto è importante l’attenzione al dettaglio” spiega Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord. Per questo, mantenere le nostre stazioni in buono stato, assicurando decoro e pulizia, è per noi fondamentale”. Proprio l’assegnazione in comodato degli spazi non più utilizzati per l’attività ferroviaria spiega ancora Caradonna “è un aspetto fondamentale in questa attività di cura degli ambienti e anche di presidio per mantenere le stazioni più vive e sicure”. I lavori hanno riguardato, tra gli interventi, la sistemazione del sottotetto, la sostituzione di 60 pannelli di controsoffitto, il ripristino dell’intonaco e la revisione degli impianti elettrici.