Basket. Dopo la prima sconfitta stagionale per la Pallacanestro Cantù contro Cremona, i brianzoli attendono domani Treviglio, in programma alle 18 al PalaDesio.

Bergamaschi e canturini sono attualmente appaiati a quattro punti nella classifica del Girone Verde, ma Treviglio ha una gara in meno, avendo riposato alla prima giornata. Sarà inoltre una sfida in famiglia per il coach canturino Meo Sacchetti. Sul campo della squadra avversaria c’è infatti il figlio Brian.

“Treviglio è una squadra tosta – ha detto il coach della pallacanestro Cantù Sacchetti – Ma anche noi lo siamo. Dobbiamo ancora trovare una coesione di squadra e sicuramente sto vedendo cose buone in allenamento”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo giocato tre partite di campionato a oggi e tra i due gironi solo Udine ha vinto facile le prime uscite, le stesse Cremona e Treviglio hanno dimostrato di fare fatica. Le squadre meno accreditate ci mettono più voglia e aggressività. Ecco, noi dobbiamo pareggiare questa voglia. Noi non dobbiamo sentirci già arrivati, solo perché siamo Cantù. A livello tecnico, invece, per come siamo strutturati mi aspetto più tiri aperti e canestri da tre”.