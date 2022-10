Grave incidente nella serata di ieri dopo le 22 a Orsenigo, in via Belvedere. Per cause ancora da chiarire, un 15enne avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe schiantato. Secondo le prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso da Como, che ha trasportato il ragazzo in codice rosso, dunque in gravi condizioni, all’ospedale di circolo di Varese. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù per chiarire la dinamica di quanto accaduto.