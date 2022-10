“Ieri, oggi e domani. Prove di museo diffuso”. Riparte da questo tema il Festival del legno, l’evento dedicato all’arredo e al design in programma a Cantù dall’11 al 20 novembre. Mostre, talk e laboratori animeranno la decima edizione della manifestazione, inserita nel progetto del Distretto Urbano del Commercio del Comune.

“Cantù torna ad essere La Città del Mobile con eventi, mostre e laboratori dedicati alla nostra città, alla sua tradizione e a un grande nuovo traguardo: la vincita del bando europeo New European Bauhaus 2022”, ha spiegato il vicesindaco e Assessore alle Attività economiche Giuseppe Molteni.

“Il progetto del Museo diffuso del Mobile e del Merletto incarna la volontà dell’amministrazione di promuovere l’immagine del territorio canturino a 360° – ha aggiunto Molteni – In quest’ottica, il Festival è da sempre un’importante vetrina per valorizzare le tradizioni del territorio che si concretizzano nel saper fare del settore del legno arredo”.

In occasione del Festival, le vetrine delle vie del centro si trasformeranno in luoghi d’esposizione. Sedici tra aziende e studi professionali inoltre si apriranno al pubblico per talk, eventi, mostre, visite guidate ai reparti produttivi e agli showroom.

In piazza Garibaldi sarà esposta un’installazione di Sebastiano Pelli, esposta alla recente Mostra del Cinema di Venezia.

Spazio anche ai bambini con mostre e laboratori in Corte San Rocco, all’Enaip Factory e nelle aziende. Gli artigiani di domani avranno la possibilità di imparare divertendosi, manipolando il legno e dando libero sfogo alla fantasia.