Una folla commossa si è riunita oggi per dare l’ultimo saluto a Fabio Livio, il 41enne di Tavernerio che ha perso la vita domenica scorsa in una tragica immersione a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, in località Moregallo.

Il funerale a Lipomo, in una chiesa dello Spirito Santo gremita, è stato concelebrato da sei sacerdoti. “Oggi siamo qui a celebrare Fabio e a raccogliere la sua eredità”, ha detto Padre Carlo Salvadori nell’omelia.

Livio lavorava con i familiari nella cartoleria in centro paese a Tavernerio. Tanti gli amici che si sono stretti oggi attorno alla famiglia: dai colleghi volontari della Croce rossa, ai tifosi del Como, presenti all’esterno della chiesa con diversi striscioni. Tra le passioni di Livio, infatti, anche quella per la squadra lariana.

Le cause che hanno portato alla morte del 41enne sono ancora da chiarire. Il sub si era immerso domenica mattina con un 31enne e non è più riemerso. L’amico è tornato in superficie e ha dato l’allarme. Il corpo di Fabio Livio è stato individuato in serata a una profondità di 100 metri.