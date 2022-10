Inaugurata oggi a Lariofiere di Erba, la 49^ Mostra Artigianato. L’appuntamento frutto della collaborazione con Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco e la Camera di Commercio Como-Lecco, è tra i più attesi dell’autunno lariano. Anche in questa edizione, trova spazio l’arte italiana del “saper fare” così come la visione innovativa del settore. “In questi mesi abbiamo lavorato assiduamente per costruire una proposta contemporanea e di qualità, che possa raccontare le diverse fisionomie del mondo artigiano. Altrettanta attenzione è stata dedicata alla costruzione dei contenuti culturali e di approfondimento che verranno proposti durante i cinque giorni della mostra nel corso di incontri, dibattiti, momenti di intrattenimento e spettacolo dedicati alle famiglie” ha spiegato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere.

La Mostra

180 espositori e il volto del polo fieristico già in parte trasformato dai lavori di riqualificazione che termineranno nel 2023. Così si presenta la Mostra, che fino al 2 novembre affianca alla tradizione artigiana, un fitto programma di momenti di approfondimento legati ai temi attuali di più largo interesse. Nel Padiglione C, una panoramica dell’eccellenza manifatturiera. Dal legno alle creazioni moda, fino agli oggetti di design in metallo. Ma l’incontro con i rappresentati del settore, è stato anche il modo per richiamare l’attenzione sulle sfide future per tutta la produzione.

Presenti nel giorno di apertura il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi.