Inizia oggi il lungo ponte di Ognissanti e con esso arriva puntuale il traffico a Como. I disagi cominciano dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dove dalle 5 di questa mattina e fino questa sera alle 21 è chiuso lo svincolo di Fino Mornasco.

Una misura, spiega la società, adottata per consentire i lavori di riqualificazione delle pensiline di stazione. Stazione che oggi sarà chiusa sia in entrata che in uscita. In alternativa, gli automobilisti possono utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Como Centro.

Già da ieri sera si sono registrati rallentamenti in autostrada al confine con la Svizzera. Questa mattina code nei pressi della galleria Quarcino in direzione Sud e in prossimità dei lavori per l’ammodernamento della galleria San Fermo Nord in direzione della Svizzera, dove le auto procedono soltanto su una corsia.

Il traffico si è riversato in città, sulle principali arterie verso il centro. Code si sono registrate in mattinata in particolare sulla Napoleona e lungo via Grandi e viale Innocenzo XI.

Autostrade per l’Italia ha annunciato nuove chiusure notturne sulla A9. Per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 23 di lunedì 31 ottobre alle 5 di martedì 1 novembre, dalle 22 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 novembre e dalle 22 di venerdì 4 alle 5 di sabato 5 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso e quello compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate.



In alternativa, gli automobilisti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno seguire le indicazioni sulla provinciale 17, percorrere viale San Fermo della Battaglia e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 chilometri. I mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona e via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana.