Un bambino francese di 9 anni e un piccolo di appena 3 anni figlio di una coppia dell’Arabia Saudita. In una città di Como affollata quasi come in piena estate, ieri pomeriggio i poliziotti della questura di Como sono intervenuti due volte per altrettanti bambini che, nella folla, avevano perso di vista i genitori. Disavventure in entrambi i casi a lieto fine e senza conseguenze, se non mezz’ora di terrore per i piccoli e i rispettivi genitori.

La prima chiamata alla sala operativa della questura alle 14. Una donna ha segnalato un bambino straniero che si era perso in via Indipendenza. Il piccolo, 9 anni, francese, è stato raggiunto dagli agenti delle volanti, che hanno avviato le ricerche della famiglia. La mamma, 29 anni, è stata individuata in piazza San Fedele, agitata e spaventata.

Alle 17.45 nuovo allarme in piazza Duomo. I poliziotti hanno notato una donna araba che piangeva e urlava disperata. Gli agenti hanno cercato di riportarla alla calma, ma la donna non si dava pace e urlava in arabo. Un passante che parlava la stessa lingua ha spiegato che la donna non trovava più il figlio di 3 anni, che aveva perso di vista in un negozio di via Boldoni. E’ stata diramata l’allerta e sono scattate le ricerche. Il bambino è stato ritrovato dopo meno di mezz’ora nella zona del Teatro Sociale. E’ stato riaffidato alla mamma, raggiunta nel frattempo dal marito.