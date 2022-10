Omicidio di Asso. Il giudice del tribunale militare di Verona ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere del brigadiere Antonio Milia, accusato dell’omicidio del comandante dei carabinieri di Asso Doriano Furceri e del ferimento di un militare dei reparti speciali, al termine dell’assedio in caserma.



Nel tardo pomeriggio di oggi però, dal carcere del Bassone il militare dell’Arma, 57 anni, è stato trasferito al Sant’Anna per decisione degli stessi operatori del penitenziario.



L’inchiesta sull’omicidio nella caserma di Asso trasferita dalla procura di Como alla procura militare di Verona. Questa mattina, proprio a Verona era in programma la convalida del fermo. Il brigadiere Milia avrebbe risposto alle domande, confermando quanto già ricostruito nell’interrogatorio in caserma a Como. Al termine, è stata convalidata la custodia in carcere e il militare dell’Arma è stato riaccompagnato al Bassone.

Nel tardo pomeriggio il trasferimento al Sant’Anna

“Al termine della convalida ho formalizzato la richiesta di trasferimento in una struttura sanitaria – dice il legale difensore, l’avvocato Roberto Melchiorre – Ribadisco che il mio assistito ha bisogno di supporto e di cure immediate e non può stare in carcere. Ho visto un peggioramento costante delle sue condizioni. La sua piena collaborazione potrebbe essere scambiata per lucidità, ma non è così”.

Nel tardo pomeriggio il trasferimento al Sant’Anna, confermato dallo stesso difensore. “E’ stata una decisione del carcere, mi hanno chiamato per comunicarmela – dice Melchiorre – Il ricovero mi fa ben sperare perché ha bisogno di cure immediate. Ora aspettiamo di capire i prossimi atti della procura, ma siamo pronti a valutare la richiesta di incidente probatorio”.

Nel pomeriggio di oggi, al Sant’Anna è stata eseguita anche l’autopsia sul corpo del comandante Doriano Furceri. L’esame avrebbe confermato che il militare dell’Arma è stato raggiunto da tre colpi al petto e che sarebbe morto in pochi istanti. Bisognerà comunque attendere la relazione completa del medico.