Doppio intervento dei vigili del fuoco questa mattina. Un incidente stradale sulla provinciale 41 ad Asso. I vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento. Un’auto è finita, per cause ancora da chiarire, contro un’autocisterna. Non si segnalano feriti.

Successivamente, intorno alle 9.20, incidente tra due vetture a Mariano Comense. In questo caso i pompieri sono intervenuti in via XXIV Maggio.