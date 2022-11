Una tomba del tardo Medioevo trovata durante i lavori in corso in via Borgovico vecchia. Il cantiere, avviato a metà ottobre, riguarda i sottoservizi (in particolare acqua e gas). La scoperta stamattina poi confermata dall’assessore all’Urbanistica di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo. Inevitabile la sospensione temporanea dei lavori.

“Si tratta di una tomba del tardo medioevo – ha precisato l’assessore – questa mattina ho partecipato al sopralluogo con gli archeologi per verificare il reperto e valutare la scoperta. Da quanto è emerso – spiega ancora l’assessore – si tratta di un ritrovamento che non ha particolare valore. Per questo attendiamo il via libera della soprintendenza per far ripartire i lavori”. Con ogni probabilità dunque il ritrovamento sarà coperto. Colombo rassicura sulla ripartenza del cantiere così da poter chiudere l’intervento nei tempi previsti, visti i disagi per la viabilità cittadina in particolare alla sera nell’ora di punta.