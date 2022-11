Incidente poco dopo le 13.30 sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, nel tratto tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra due auto. Sulle vetture coinvolte viaggiavano 3 persone. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica e si è levato in volo anche l’elisoccorso, che ha trasportato un ferito al Sant’Anna. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Per mettere in sicurezza la strada sono intervenuti i vigili del fuoco. Ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.

A Fino Mornasco, poco dopo, nuovo intervento dell’elicottero del 118 per un incidente tra un’auto e una moto fuori dall’autostrada. Il centauro ferito non sarebbe fortunatamente i gravi condizioni.