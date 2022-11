Inizia a prendere forma il nuovo Natale a Como. Sono stati infatti assegnati i bandi relativi al mercatino delle casette, alla pista del ghiaccio e l’avviso infine che riguarda le luminarie nelle vie cittadine.

In settimana inoltre il Comune ha pubblicato gli avvisi per la ricerca di operatori interessati all’allestimento della ruota panoramica sul lungolago Mafalda di Savoia e delle giostre che animeranno piazza Volta e viale Puecher dal 4 dicembre fino all’8 gennaio.

Un’unica offerta è arrivata in Comune per il mercatino delle casette in città che è stato assegnato all’Associazione Arti Libere che si occuperà dell’organizzazione delle 73 casette di Natale che – a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio – saranno disposte in piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi. Il gestore del mercatino dovrà inoltre provvedere alla pulizia e alla sicurezza dell’area e dovrà occuparsi delle attività di spettacolo e di intrattenimento in piazza Perretta o in altre piazze cittadine e organizzare lo spettacolo pirotecnico.

Assegnato anche il bando per la pista del ghiaccio che sarà installata sul lungolago Mafalda di Savoia. L’unica offerta anche in questo caso. Il bando è stato assegnato alla società Busnelli. Infine l’avviso per le luminarie nelle vie cittadine è stato assegnato alla Seghieri S.r.l.

Non più dunque un unico bando. Diversamente dal passato infatti l’amministrazione ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti. “Tra pochi giorni chiuderemo gli avvisi e si potrà procedere con i diversi allestimenti”, ha spiegato l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti.