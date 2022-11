Mini rivoluzione in centro a Como: via i bus turistici da piazza Roma e via le auto da piazza Perretta.

Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Rapinese. “Il progetto è pronto ed è già stato finanziato – ha detto il primo cittadino – Tra un paio di settimane partiranno i lavori”.

“Il centrosinistra voleva rifare il centro storico e ha intassato piazza Roma con i bus, il centrodestra ha chiacchierato per cinque anni. Noi sposteremo in maniera definitiva i pullman turistici da piazza Roma – ha aggiunto – creando tre spazi in viale Innocenzo, nell’area adiacente all’hotel. L’intera zona sarà totalmente riqualificata con asfaltature e l’installazione di una banchina anche per persone disabili che potranno scendere dal bus e attraverso un percorso curato arrivare in centro storico”.

Nel progetto infatti rientra il rifacimento del marciapiede e del parcheggio di via Barelli.

“Stiamo valutando un riordino complessivo dei posti auto lungo viale Innocenzo XI – ha detto Rapinese che ha poi aggiunto – Finalmente non avremo più pullman in giro per la città. Una volta fatti scendere i passeggeri, i bus dovranno poi dirigersi in via Regina e posteggiare negli stalli dedicati. Non impatteranno più sulla città”.

La questione dei bus turistici in piazza Roma non è mai stata risolta. Nella zona dello stadio Sinigaglia così come previsto in piazza Roma è ammesso soltanto il carico e lo scarico dei passeggeri. Un’operazione che crea però inevitabili rallentamenti arrivando – in alcuni casi – a congestionare il traffico cittadino.

E ancora su piazza Roma il sindaco ha spiegato: “I posti dei bus diventeranno altri posti auto gialli per i residenti della zona”. Poi Rapinese ha annunciato un’altra importante novità: “Libereremo per sempre piazza Perretta dalle auto e utilizzeremo l’area per eventi sportivi e di intrattenimento – ha spiegato – All’occorrenza infatti la zona sarà utilizzata come campo da calcio o da tennis o ancora mercatini”.

Poi ha aggiunto: “Vorrei già riuscire ad utilizzare piazza Perretta per gli eventi di Natale. L’obiettivo è farla diventare una zona viva a disposizione dei cittadini”.

L’amministrazione infine sta valutando l’idea di introdurre una tariffa di accesso alla città per i pullman turistici. “E’ una proposta di cui stiamo ancora discutendo sulla modalità”, ha concluso il sindaco.