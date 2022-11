Gara in trasferta domani per la Pallacanestro Cantù impegnata nella sesta giornata d’andata del Girone Verde di serie A2 domani alle 18 sul parquet del PalaBanca contro Piacenza di coach Stefano Salieri. La classifica vede al momento i canturini di coach Meo Sacchetti secondi con otto punti, a due lunghezze dalla capolista Cremona, mentre i piacentini sono fermi a quota quattro. I precedenti della passata stagione tra le due formazioni vedono un successo per parte.

A livello di numeri i brianzoli hanno la migliore difesa del Girone Verde mentre i piacentini vantano diverse individualità importanti, a cominciare dal centro statunitense Brady Skeens che è in testa alla classifica del campionato per media minuti ed è secondo in quella per media rimbalzi. «Piacenza è senza dubbio un’ottima squadra, con quattro-cinque individualità importanti che si muovono con maggiore responsabilità di altri in campo – conferma coach Meo Sacchetti -. Piano gara? Guardiamo qualcosa di loro, ma pensiamo di più a noi stessi. Francesco Stefanelli non sarà del match, ma in settimana ha iniziato a tirare qualche libero, il che ci fa ben sperare per il suo rientro. Non possiamo permetterci – aggiunge il tecnico di Cantù – i cali di concentrazione che si sono spesso presentati in questo avvio di stagione, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Rogić e Hunt hanno fatto bene contro Trapani, sono i due che attirano le maggiori attenzioni delle difese avversarie, aprendo spazi agli altri per andare a canestro. Mi è piaciuta molto – commenta ancora il tecnico – la prova di maturità di Nikolic nell’ultimo incontro, perché non ha forzato il canestro per mettere a posto il suo tabellino, ma ha dato priorità all’interesse della squadra per vincere la partita. Il nostro obiettivo – conclude – deve essere quello di giocare una pallacanestro migliore gara dopo gara, in modo da far venire sempre più tifosi al palazzetto».