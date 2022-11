Elezioni provinciali a Como, nessuna competizione elettorale. In vista delle consultazioni del prossimo 27 novembre per il rinnovo del presidente provinciale è stata presentata una sola candidatura. Si tratta di quella dell’uscente presidente Fiorenzo Bongiasca. La sua candidatura – infatti – è stata l’unica ammessa. Intanto non mancano le polemiche.

Il consigliere provinciale Vincenzo Latorraca lascia l’assemblea di Villa Saporiti. La decisione è stata comunicata – attraverso una nota – in mattinata.

“Da tempo segnalavo che non vi era spazio per la collegialità nelle decisioni – scrive Latorraca – Preso atto della ricandidatura di Fiorenzo Bongiasca e dell’unanime investitura delle forze politiche presenti in Consiglio, ne ho dovuto trarre le mie conclusioni”. Poi Latorraca aggiunge: “Purtroppo, ho dovuto constatare che il ruolo di consigliere, in Provincia, è divenuta una sorta di carica onorifica, priva di reale valore politico. Al di là degli aspetti formali, in Consiglio non si è mai sviluppato alcuna dialettica: non esiste maggioranza né opposizione ed il ruolo dei consiglieri è di mera ratifica. È mancata la collegialità sugli atti di indirizzo”. Infine l’ex consigliere di Villa Saporiti ha concluso: “La speranza è che le mie dimissioni possano costituire un piccolo contributo alla necessaria svolta politica e istituzionale”.