Menaggio si stringerà sabato pomeriggio in un ultimo abbraccio a Lorenzo Funghini, il 29enne morto ieri a Carlazzo in un tragico incidente stradale. Alle 15 nella chiesa parrocchiale sarà celebrato il funerale del giovane, che abitava in paese con i genitori e la sorella.

La procura di Como ha aperto un’indagine sull’incidente. Il magistrato Antonia Pavan ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente ma ha subito messo la salma del 29enne a disposizione della famiglia. I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico schianto sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Menaggio.

Il 29enne, grande appassionato di moto e gestore dal 2020 dell’officina “Wild Garage”, a Carlazzo, era in sella a un Tmax e stava percorrendo la statale Regina. A poca distanza dalla sua officina, per cause ancora da chiarire, il motociclista si è scontrato con una Golf che, dalle prime informazioni, stava effettuando una svolta. La moto ha poi colpito anche un secondo mezzo, un furgone Dacia che precedeva la prima macchina coinvolta nell’incidente.

Per Lorenzo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La notizia della morte del 29enne si è diffusa rapidamente e ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Menaggio e i tanti amici del giovane, a partire dai molti che con lui condividevano la passione per le moto e le giornate sulle piste soprattutto di enduro e cross. Sabato alle 15 l’ultimo saluto.