I lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per l’ammodernamento della galleria San Fermo Nord in direzione della Svizzera non si fermeranno il 18 novembre, come annunciato. La conferma ufficiale arriva proprio da Autostrade per l’Italia. “Andremo avanti con i lavori – spiegano dalla società – perché vogliamo sfruttare il meteo favorevole e ridurre le tempistiche del cantiere dopo l’inverno”.

E il caos, con l’inizio degli eventi natalizi a Como, diventa sempre più una certezza. L’avvio della manifestazione nel capoluogo è prevista per il 26 novembre e l’amministrazione comunale contava sulla sospensione dei lavori in autostrada per predisporre un piano viabilistico che potesse distribuire su più fronti il grande afflusso di veicoli che si riverserà in città.

“Dovremo rivedere il piano del traffico, – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo – anche a fronte di questa inaspettata novità di autostrade”.

Sulla carta si annunciano quindi 10 giorni roventi per gli automobilisti.

La società annuncia che “i lavori saranno sospesi con certezza per il ponte dell’Immacolata, quando verrà ripristinata la piena fruibilità del tratto, per agevolare gli spostamenti degli utenti in occasione delle festività del mese di dicembre”.

Dall’8 dicembre, infatti, saranno due le manifestazioni natalizie concomitanti, quella del capoluogo e quella della vicina Cernobbio. E in questo caso il rischio caos è già annunciato, a prescindere dai lavori sull’autostrada.