Giardini pubblici di Como. Giochi rotti o rovinati e pavimentazione sconnessa e quindi poco sicura per i più piccoli. Al via la riqualificazione del parco giochi di via El Alamein a Como. Gli interventi sono iniziati martedì e prevedono l’adeguamento e l’integrazione dei giochi anche inclusivi e la sistemazione della pavimentazione.

Il progetto da 150mila euro era stato approvato dalla precedente amministrazione comunale.

“L’intervento prevede il posizionamento di un tavolo in legno con sedute, in prossimità della zona pavimentata e con le panchine, e l’installazione di alcuni giochi, una torre con scivolo e un gioco a molla”, spiega sui social l’assessore a Parchi e Giardini del Comune di Como, Ivan Matteo Lombardi.

Nei giorni scorsi “ho eseguito un sopralluogo rilevando che anche la recinzione esterna necessità di manutenzione che verrà eseguita non appena possibile dopo la chiusura dei lavori – continua l’assessore che sul termine degli interventi dice – Tra un paio di mesi il giardino sarà riqualificato”.

Stessa data anche per il parco giochi di via Vittorio Emanuele. Dopo mesi di giochi transennati – a maggio la chiusura dell’area per ragioni di sicurezza in seguito alla segnalazione di un cittadino – lo scorso mese sono partiti gli interventi di riqualificazione. Il progetto – anche in questo caso approvato dalla precedente amministrazione – prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche l’adeguamento e l’integrazione di giochi e arredi urbani.

“Entro l’8 dicembre dovrebbero arrivare i nuovi giochi per i bambini – spiega ancora l’assessore Lombardi – A gennaio il parco sarà completato”.