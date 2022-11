Il caos traffico a Como è ormai quotidiano, anche a causa della concomitanza dei lavori in via Borgovico e sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Proprio in queste ore la società Autostrade per l’Italia ha annunciato che il cantiere per la riqualificazione della galleria San Fermo Nord non verrà sospeso il 18 novembre, come annunciato, ma proseguirà fino ai primi giorni di dicembre. I disagi per gli automobilisti proseguiranno, dunque, ancora per diverse settimane, e c’è preoccupazione anche in vista dell’inizio degli eventi natalizi nel capoluogo.

Cittadini e commercianti comaschi si dicono esasperati: “Attraversare la città è diventato impossibile”.