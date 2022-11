Lavori di messa in sicurezza in corso all’esterno della chiesa di Sant’Eusebio a Como, in via Volta, dopo il crollo ieri sera di calcinacci dal colonnato. Il distacco potrebbe essere stato causato da infiltrazioni d’acqua e fortunatamente al momento della caduta di materiali non c’erano persone presenti.

Il parroco don Pietro Mitta spiega che il distacco è stato improvviso e che non c’erano stati problemi in precedenza. Subito è stata isolata e transennata l’area e sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza, con l’intervento di un’impresa incaricata di verificare la situazione e valutare i lavori necessari.

Almeno per il prossimo fine settimana, la chiesa di Sant’Eusebio sarà inagibile e non sarà utilizzata per le celebrazioni e le attività della parrocchia. “Attendo indicazioni dall’impresa che sta verificando la situazione e mi confronterò poi anche con la Curia per valutare come procedere”, spiega il parroco.