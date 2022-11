Vaccinazione antinfluenzale, l’Asst Lariana organizza un open day dedicato ai bambini tra i 6 mesi e i 14 anni e alle donne in gravidanza. Il 19 e il 26 novembre dalle 14 alle 19.30 sarà possibile accedere senza prenotazione all’hub vaccinale di via Napoleona a Como. Per i bambini “fragili” i riferimenti per la vaccinazione restano il pediatra di libera scelta o lo specialista di riferimento.

L’Asst Lariana ricorda che per le altre categorie coinvolte, e per le quali la vaccinazione antinfluenzale è gratuita – dunque cittadini over 60, cittadini a rischio per patologia, medici e personale sanitario di assistenza, forze dell’ordine, vigili del fuoco, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale, personale scolastico, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze – la prenotazione si può effettuare sul portale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ oppure contattando il call center al numero verde gratuito 800 894 545.

Tra le strutture in cui effettuare la vaccinazione, i cittadini troveranno anche i centri vaccinali messi a disposizione dall’Asst Lariana a Olgiate Comasco, Porlezza, Centro Valle Intelvi, Lomazzo, Ponte Lambro, Cantù, Como e Menaggio.