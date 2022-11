Proiezioni in piazza Duomo, spettacoli laser a tema natalizio, fontane danzanti in piazza Cavour – che si muoveranno a ritmo di musica – e ancora un palco – in viale Corridoni – per le esibizioni dal vivo degli artisti del territorio. Prende forma il nuovo Natale a Como. Da oggi inoltre è attiva la pagina online dedicata agli eventi natalizi del Comune con i dettagli della manifestazione. Una manifestazione quest’anno differente rispetto al passato. L’amministrazione ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti.

Il mercatino delle casette

Nei giorni scorsi è stato assegnato all’Associazione Arti Libere di Milano il bando per l’allestimento del mercatino e per l’organizzazione di una serie di eventi e iniziative nel capoluogo lariano: in totale saranno 73 le casette di Natale che – a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio – verranno disposte in piazza Cavour per il tradizionale villaggio di Natale, viale Corridoni con quelle dedicate allo street food e infine piazza Grimoldi. Tra le casette in piazza Cavour troverà spazio quella di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e a Babbo Natale in persona, a partire dal primo week end di dicembre fino al giorno di Natale.

Le proiezioni sugli edifici

In piazza Duomo torneranno le proiezioni sugli edifici. Il Comune le aveva escluse per le necessità legate al risparmio energetico aprendo però la possibilità ai privati. Le illuminazioni dureranno però soltanto due settimane, precisamente dal 16 al 31 dicembre. Luci accese dalle 17 fino alle 23 con lo stop nelle ore notturne. Ad animare piazza Duomo anche uno spettacolo di laser show di 20 minuti che si svolgerà domenica 11 dicembre alle 19 e le successive repliche alle 21 e alle 22.

Eventi e iniziative nel weekend dedicati soprattutto ai più piccoli: domenica 18 dicembre la città sarà invasa dai supereroi. Intrattenimento musicale ai giardini a lago, in viale Corridoni, vicino alla pista del ghiaccio, con le esibizioni organizzate in collaborazione con Check the Beat. Nelle piazze cittadine si esibiranno inoltre gli artisti del territorio.

Il Capodanno

Spazio anche ad eventi immersivi grazie all’utilizzo della realtà virtuale. Infine Capodanno in musica. L’organizzazione del Natale a Como – l’intrattenimento della kermesse è a cura di Arti Libere e Pro Loco Como – sta lavorando per uno spettacolo di fine anno all’insegna dell’intrattenimento con lo uno show pirotecnico della durata di 20 minuti.

Infine sul sito di Natale a Como una sezione è dedicata al piano viabilistico con i dettagli per raggiungere i luoghi dedicati agli eventi natalizi. Dalle linee dei bus ai parcheggi, con l’aggiornamento in tempo reale dei posti disponibili.