Riqualificazione di via Borgovico vecchia a Como, stanziati oltre 2 milioni di euro per il progetto. La giunta cittadina ha approvato lo stanziamento nel Piano delle Opere Pubbliche 2023-2025 della somma di 2 milioni e 300mila euro.

Gli interventi per via Borgovico vecchia hanno priorità massima – si legge nel documento – e la progettazione è prevista nel 2023. Al momento sulla via sono in corso i lavori che riguardano il rifacimento dei sottoservizi, una volta terminati, il Comune procederà con l’indizione di un concorso di idee per progettare la riqualificazione della strada.

Ztl di Como, verso l’ampliamento a via Borgovico vecchia

Nei mesi scorsi inoltre il sindaco Alessandro Rapinese aveva annunciato la proposta di inserire via Borgovico nella Zona a Traffico Limitato. “Via Borgovico vecchia essendo centro storico a tutti gli effetti entrerà nella Ztl – aveva spiegato il primo cittadino durante la campagna elettorale – Per i primi 5 anni la Ztl sarà limitata al traffico soltanto la sera dopo le 20 e durante i fine settimana”. E infine: “Contrariamente al passato prima creeremo nuovi posti auto solo dopo inizieremo a toglierne e riqualificare”.

Gli interventi nel Piano delle Opere Pubbliche

Non soltanto il nuovo progetto per via Borgovico vecchia. Nel Piano delle Opere Triennali compare – per l’ennesima volta – la riqualificazione di Villa Olmo. Gli interventi ammontato a circa 9 milioni di euro e sono previsti per il 2024. Si tratta di interventi per il miglioramento dell’accessibilità, il restauro conservativo, la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, e ancora la sistemazione di ristorante e caffetteria, con il recupero degli spazi al primo piano della Villa; la riqualificazione del Casino sud, ex alloggio del custode, che sarà trasformato in punto accoglienza con un bookshop e infine il restauro della fontana monumentale e del tempietto neoclassico.

Infine negli interventi in programma per il prossimo anno compaiono anche il restauro e l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi dei musei civici di Como e approvazione dei progetti relativi alle aree verdi della stazione San Giovanni, viale Geno e piazza Vittoria.