Una decisione che da qualche giorno aveva comunicato alle persone più care e che ora ha voluto ufficializzare attraverso i “social”: Alice Gasparini lascia il ciclismo agonistico. Una scelta presa a 25 dopo una lunga riflessione. La comasca nelle ultime stagioni ha corso nella categoria Elite con la squadra dell’ex “Pro” Giovanni Fidanza. Tra le soddisfazioni più importanti della sua carriera, l’argento europeo Juniores a cronometro nel 2014 a Nyon, in Svizzera.

Alice ha voluto dedicare un accorato messaggio ai suoi 18 anni da ciclista. “A questi meravigliosi 18 anni” ha scritto. “Grazie Erminio Branchini per essere stata la persona che per la prima volta mi ha fatta salire su una bici da strada e grazie a tutte le persone che sono passate attraverso la Remo Calzolari per aver fatto nascere e crescere in me questa meravigliosa passione. Grazie Carlo e Pino Sala, tutta la vostra famiglia e i collaboratori della Puginatese e della Punto 13. Grazie soprattutto a Davide e Luca per avermi seguita in questi ultimi anni di professionismo e alle squadre in cui ho militato per le opportunità che mi hanno dato”.

La 25enne di Bizzarone ha poi aggiunto: “Grazie ai miei genitori, mia sorella e mio fratello e i miei nonni, siete state le persone che più di tutti mi avete sostenuta e seguita. Da Bizzarone a Ponferrada e passando per tutta l’Italia ci siete sempre stati. A tutti coloro che ho conosciuto grazie a questo sport, alle compagne di squadra e alle amicizie che ho stretto. Grazie infine a tutte le persone che fino a qui mi hanno sempre supportata e sostenuta, incoraggiata e seguita. Non posso nominarvi tutti ma sono sicura che questo messaggio arriverà ad ognuno di voi. Spero nel mio piccolo di avervi fatto un po’ emozionare e di avervi resi orgogliosi del mio percorso. Finisce questo capitolo lunghissimo e meraviglioso, ma sono sicura che ne inizierà uno altrettanto bello e di successo. Sarò per sempre grata a tutto questo”.

Alice Gasparini, al centro, alla partenza della tappa di Milano del Giro d’Italia femminile 2021