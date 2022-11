Slip, calze e boxer da ragazzo e da uomo da destinare ai dormitori che ospitano i senza fissa dimora. A partire dal 29 novembre, Caritas e Confesercenti ripropongono l’iniziativa “Intimo sospeso”.

Chiunque voglia contribuire può acquistare l’abbigliamento intimo maschile ai banchi del mercato e nei negozi che aderiscono al progetto, lasciandoli poi in deposito ad ambulanti e commercianti. Un incaricato Caritas passerà a raccogliere il materiale per distribuirlo ai dormitori di Como. I banchi del mercato e i negozi aderenti esporranno una locandina apposita.

“L’iniziativa – spiega il referente Caritas del progetto, Angelo Mazza – ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini di Como sulla grave emarginazione e sulle necessità quotidiane di chi non possiede nulla. L’impegno richiesto è alla portata di molti, per questo ci si augura che la risposta sia significativa come lo scorso anno. All’intimo per uomo si aggiunge quello per ragazzi dai 15 ai 18 per i minori non accompagnati che necessitano del nostro aiuto”

“Un’iniziativa lodevole che riproponiamo con gioia – spiega il presidente di Anva, gli ambulanti di Confesercenti, Massimo Maiorano – che già lo scorso anno ha visto una adesione massiccia dei banchi del mercato che vendono intimo da uomo. Invitiamo tutti i cittadini ad effettuare una donazione, anche piccola, secondo le proprie possibilità”.