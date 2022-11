Si aggirava nella zona dei giardini a lago, barcollante, visibilmente ubriaco, in un momento in cui l’area era affollata di comaschi e visitatori. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti nel fine settimana in viale Puecher e hanno fermato il giovane, immigrato che ha detto di non avere i documenti. E’ stato portato in questura per i controlli.

I poliziotti hanno accertato che era un 22enne somalo irregolare in Italia e con un ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale.

E’ stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento e per atti osceni in luogo pubblico, visto l’atteggiamento in una zona frequentata da bambini e minori.