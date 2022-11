Mentre a Como da tempo si parla del nuovo palazzetto del ghiaccio. Nei piani dell’amministrazione comunale dovrebbe essere realizzato all’interno della cittadella dello sport nel quartiere di Muggiò. Nella vicina Varese oggi il taglio del nastro del nuovo impianto di via Albani: l’Acinque Ice Arena. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria. La struttura aperta da poche settimane ospita società sportive, allenamenti, partite, esibizioni di piccoli e grandi atleti. Presenti in questa giornata così sentita. Investimento complessivo da oltre 12 milioni di euro per una struttura moderna, sostenibile, importante anche in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, come sede di allenamento. E sulle note dell’inno ufficiale dei giochi olimpici ha danzato stamattina Carolina Kostner già campionessa mondiale e bronzo olimpico.

«Sono molto contento per questa mattinata a Varese, all’Università e qui al Palaghiaccio, entrambi i momenti all’insegna dei giovani e all’impegno per loro che sono il futuro del nostro Paese». Ha detto il presidente Mattarella. «Un luogo di raccolta, aggregazione, espressione e realizzazione. È un impianto bello da vedere, sarà ancor più bello nell’uso che se ne farà che vede soprattutto le Olimpiadi all’orizzonte».

“Un intervento innovativo che coniuga in maniera forte e concreta le esigenze dello sport e quelle della sostenibilità ambientale. Efficienza energetica e strutture di ultima generazione fanno di questa realtà un modello che può essere considerato un autentico fiore all’occhiello dello sport lombardo e nazionale”. Ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana.

Concetto ribadito anche dal sindaco di Varese, Davide Galimberti che ha sottolineato. “Una collaborazione pubblico-privato in grado di realizzare un progetto di tale portata, pensato e realizzato in piena pandemia”.