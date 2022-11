Nuovo lungolago di Como, prima dell’inizio del 2023 partiranno i lavori per la realizzazione del verde e degli arredi della passeggiata a lago. Lo scorso mese è stato assegnato l’appalto e attualmente sono in corso le verifiche. Gli interventi dovrebbero partire – il condizionale resta d’obbligo – il prossimo mese, a dicembre.

Il progetto degli arredi

Durante l’estate sono stati diffusi i rendering del nuovo progetto che comprende la presenza di aiuole pensili – con base quadrata e illuminazione a led lungo il corrimano – che saranno dislocate sul Lungo Lario Trento, Trieste e piazza Cavour. Ancora: gli inserti nella pavimentazione in porfido a rappresentazione del tema pliniano scelto dall’amministrazione. La passeggiata infatti sarà dedicata a Plinio il Vecchio, naturalista comasco di cui il prossimo anno ricorre il bimillenario dalla nascita. Un ulteriore richiamo allo scrittore è rappresentato dalle citazioni in alcuni punti del lungolago mentre nella zona di piazza Matteotti sarà realizzata una grande aiuola che oltre ad ospitare piante e arbusti, vedrà la presenta di rocce di provenienza locale, tra cui la pietra di Moltrasio e inoltre alcune di queste saranno utilizzate come sedute. Nel progetto è infine previsto il collocamento di una cinquantina di panchine del prototipo di Ico Parisi.

Il cantiere delle paratie

Intanto prende forma il nuovo lungolago cittadino con il cantiere delle paratie. Completati i lavori tra Sant’Agostino e il canale della darsena. Tra un paio di settimane inoltre dovrebbe partire anche la posa della pavimentazione in porfido. “Sono in fase di conclusione le lavorazioni più complesse, i grandi macchinari oggi presenti in piazza Cavour a breve non ci saranno più – spiega il sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba che assicura – A marzo del prossimo anno, il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour sarà restituito ai comaschi. Sempre nel 2023 partiranno le lavorazioni dalla piazza ai giardini a lago che vedranno impegnati macchinari più ridotti e cantieri che saranno limitati alla zona di interesse”.

Intanto prosegue il posizionamento dei pannelli in pietra che rivestono esternamente il nuovo lungolago. Infine il sottosegretario regionale sottolinea: “Per il momento non abbiamo avuto problemi legati all’approvvigionamento di materie prime, quindi non dovrebbero verificarsi ulteriori allungamenti nei tempi stimati”.